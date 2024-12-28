Путин подписал новые законы. Что надо знать и когда они вступят в силу

Путин утвердил закон о запрете приема в школы не знающих русский детей мигрантов

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, для зачисления в школу дети иностранцев должны будут пройти бесплатное тестирование на знание языка, необходимое для освоения программы.

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