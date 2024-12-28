Путин подписал новые законы. Что надо знать и когда они вступят в силу

Согласно закону, для зачисления в школу дети иностранцев должны будут пройти бесплатное тестирование на знание языка, необходимое для освоения программы.

«О введении уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя, табака и вейпов детям». За нарушение предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до года;

«Об уголовной ответственности за вовлечение подростков в преступление через интернет» со сроком заключения до шести лет;

«О декриминализации медицинской деятельности». До сегодняшнего дня врачей могли осудить на 10 лет, если деяния повлекли смерть двух и более человек по неосторожности;

«О возможности приостановки запрета деятельности террористической организации». Это станет возможным при наличии доказательств о прекращении пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

«Об ужесточении ответственности за вооруженный мятеж». По этой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в размере от 500 тысяч рублей. Также нарушителя могут приговорить к пожизненному заключению;

«О привлечении иностранцев к ответственности». За помощь противнику в деятельности против безопасности России грозит до 15 лет колонии.

«О специальных счетах для иностранных агентов». На них будут начисляться доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспорта и процентов по вкладам. Деньгами можно будет воспользоваться после снятия статуса иноагента.