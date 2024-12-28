Путин подписал новые законы. Что надо знать и когда они вступят в силу
Путин утвердил закон о запрете приема в школы не знающих русский детей мигрантов
Президент Владимир Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов, не знающих русский язык. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, для зачисления в школу дети иностранцев должны будут пройти бесплатное тестирование на знание языка, необходимое для освоения программы.
Какие еще законы подписал Путин:
- «О введении уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя, табака и вейпов детям». За нарушение предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы сроком до года;
- «Об уголовной ответственности за вовлечение подростков в преступление через интернет» со сроком заключения до шести лет;
- «О декриминализации медицинской деятельности». До сегодняшнего дня врачей могли осудить на 10 лет, если деяния повлекли смерть двух и более человек по неосторожности;
- «О возможности приостановки запрета деятельности террористической организации». Это станет возможным при наличии доказательств о прекращении пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.
- «Об ужесточении ответственности за вооруженный мятеж». По этой статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в размере от 500 тысяч рублей. Также нарушителя могут приговорить к пожизненному заключению;
- «О привлечении иностранцев к ответственности». За помощь противнику в деятельности против безопасности России грозит до 15 лет колонии.
- «О специальных счетах для иностранных агентов». На них будут начисляться доходы от продажи и сдачи в аренду недвижимости, транспорта и процентов по вкладам. Деньгами можно будет воспользоваться после снятия статуса иноагента.
- «Об уголовной ответственности для добровольцев за совершенные преступления против военной службы». Теперь гражданские, административные и уголовные дела, связанные с добровольцами, будут рассматривать в военных судах.