Он еще ничего не сделал, а уже бесит. Анатомия человеческой неприязни
Есть особая категория людей, которым для того, чтобы вывести нас из себя, совершенно необязательно что-либо делать. Они как-то особенно неприятно смеются и даже кофе пьют с необъяснимым самодовольством. А уж если такой человек заведет Telegram-канал, нам гарантирован ежедневный источник отрицательных эмоций, причем совершенно добровольный.
Что это — зависть, психологическая травма или все-таки редкая способность отдельных людей действовать окружающим на нервы?
Я вас где-то ненавидел
Удивительно, сколько людей из нашего прошлого продолжают жить вполне насыщенной жизнью в нашем настоящем, даже не подозревая об этом.
Вот коллега произносит безобидное «я же тебе говорил». И внутри уже поднимается волна негодования, совершенно несоразмерная масштабу рабочего вопроса. Возможно, именно с такой интонацией разговаривал человек, который когда-то постоянно вас критиковал.
Как пишет Psychology Today, предыдущий эмоциональный опыт способен усиливать нашу реакцию на происходящее. Итог: человек пришел обсудить квартальный отчет, а оказался в чужой семейной драме двадцатилетней давности.
Чужое счастье как личное оскорбление
У Чехова была замечательная мысль о том, что за дверью каждого счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком и напоминать ему о существовании несчастных. С появлением социальных сетей счастливый человек сам стоит с молоточком за дверью каждого несчастного.
Здесь было бы удобно поговорить о зависти. Но исследование, о котором рассказывает Американская ассоциация психологических наук, показало: люди склонны переоценивать радость окружающих по поводу собственных достижений и недооценивать вызываемое ими раздражение.
Что же касается зависти — не стоит демонизировать это чувство. Возможно, вас раздражают вовсе не чужие Мальдивы, а тот факт, что вы уже третий год обещаете себе нормально отдохнуть.
Социальная аллергия
В первый раз вы даже не обратили внимания на то, что коллега перебивает собеседников. Во второй — слегка поморщились. Через полгода вас выводит из себя уже звук его шагов в коридоре.
Раздражение вообще оказалось довольно обделенной вниманием науки эмоцией. Как пишет The Guardian, многие психологи рассматривают его как разновидность гнева.
И действительно, для ненависти как будто требуется некий масштаб личности или злодеяния. А вот для тихого раздражения достаточно регулярно причавкивать за обедом.
Интересно
В психологии существует понятие социальных аллергенов — повторяющихся неприятных особенностей поведения, чувствительность к которым может усиливаться со временем.
И действительно, механизм напоминает аллергию. Отдельный эпизод не кажется достаточно серьезным, чтобы устраивать из-за него скандал. Но когда он повторяется изо дня в день, неприязнь становится практически автоматической.
Особенно неприятно то, что окружающие могут не понимать масштаба проблемы. Ведь объективно ничего страшного не произошло. Ну чавкает и чавкает. Подумаешь, каждый день на протяжении года.
Возможно, сегодня вас бесил бы даже кот
Клинический психолог Диана Хилл обращает внимание на физиологическую составляющую раздражительности: недосып, голод, стресс и физический дискомфорт влияют на наше восприятие окружающих.
Как ни прискорбно для любителей глубинной психологии, иногда проблема человеческих взаимоотношений решается обедом и восьмичасовым сном.
Мы готовы часами анализировать свое детство, изучать типы привязанности и разбираться в природе собственной Тени. Но лечь спать в десять вечера — это уже какое-то непозволительное расточительство времени.
А точно ли он ничего вам не сделал?
Современная популярная психология приучила нас искать причины любого дискомфорта исключительно в себе. Вас обидели? Исследуйте свою реакцию. Вас унизили? Почему это вас так задело?
Между тем иногда человек просто годами ведет себя по отношению к вам не слишком прилично, а вы годами демонстрируете прекрасное воспитание. И вот наступает момент, когда одного его присутствия оказывается достаточно, чтобы все ваше прекрасное воспитание повисло на волоске.
Юнг, конечно, великий человек. Но есть нюанс
Согласно одной из самых тиражируемых идей популярной психологии, нас раздражает в окружающих то, чего мы не желаем признавать в себе.
Иногда это действительно работает. Трудоголика способна выводить из себя чужая беззаботность. Человека, воспитанного в парадигме вечного долженствования, — чужая свобода. Но при всем вкладе в науку Карла Густава Юнга не стоит доводить его мысли до идеи превращать каждого встречного идиота в инструмент собственного духовного развития.
Как понять, почему вас кто-то бесит
Диана Хилл предлагает отделить само событие от интерпретации, которую мы успели ему дать, оценить свое физическое состояние и разобраться, какая именно потребность оказалась под угрозой.
Применительно к отношениям с окружающими можно начать с пяти вопросов:
- Что конкретно сделал человек, который меня раздражает?
- Раздражало бы меня такое же поведение со стороны другого человека?
- Испытываю ли я те же эмоции, когда хорошо отдохнул и нахожусь в прекрасном настроении?
- Не напоминает ли мне этот человек кого-то из прошлого?
- Чего именно мне не хватает рядом с ним: уважения, тишины, свободы, безопасности или ощущения собственной значимости?
Как только раздражение обретает конкретное содержание, становится понятнее, что с ним делать. Взять отпуск, обозначить границы, пересмотреть собственные цели, сократить общение или просто перестать требовать от себя симпатии ко всем без исключения.
В конце концов, цивилизация требует от нас соблюдения определенных норм общежития, а вовсе не всеобщей взаимной любви.