Сегодня 18:00 Он еще ничего не сделал, а уже бесит. Анатомия человеческой неприязни Фото: 360.ru Психология

Общество

Психология

Есть особая категория людей, которым для того, чтобы вывести нас из себя, совершенно необязательно что-либо делать. Они как-то особенно неприятно смеются и даже кофе пьют с необъяснимым самодовольством. А уж если такой человек заведет Telegram-канал, нам гарантирован ежедневный источник отрицательных эмоций, причем совершенно добровольный.

Что это — зависть, психологическая травма или все-таки редкая способность отдельных людей действовать окружающим на нервы? Я вас где-то ненавидел Удивительно, сколько людей из нашего прошлого продолжают жить вполне насыщенной жизнью в нашем настоящем, даже не подозревая об этом. Вот коллега произносит безобидное «я же тебе говорил». И внутри уже поднимается волна негодования, совершенно несоразмерная масштабу рабочего вопроса. Возможно, именно с такой интонацией разговаривал человек, который когда-то постоянно вас критиковал. Как пишет Psychology Today, предыдущий эмоциональный опыт способен усиливать нашу реакцию на происходящее. Итог: человек пришел обсудить квартальный отчет, а оказался в чужой семейной драме двадцатилетней давности.

Фото: 360.ru

Чужое счастье как личное оскорбление У Чехова была замечательная мысль о том, что за дверью каждого счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком и напоминать ему о существовании несчастных. С появлением социальных сетей счастливый человек сам стоит с молоточком за дверью каждого несчастного. Здесь было бы удобно поговорить о зависти. Но исследование, о котором рассказывает Американская ассоциация психологических наук, показало: люди склонны переоценивать радость окружающих по поводу собственных достижений и недооценивать вызываемое ими раздражение. Что же касается зависти — не стоит демонизировать это чувство. Возможно, вас раздражают вовсе не чужие Мальдивы, а тот факт, что вы уже третий год обещаете себе нормально отдохнуть.

Фото: РИА «Новости»

Социальная аллергия В первый раз вы даже не обратили внимания на то, что коллега перебивает собеседников. Во второй — слегка поморщились. Через полгода вас выводит из себя уже звук его шагов в коридоре. Раздражение вообще оказалось довольно обделенной вниманием науки эмоцией. Как пишет The Guardian, многие психологи рассматривают его как разновидность гнева. И действительно, для ненависти как будто требуется некий масштаб личности или злодеяния. А вот для тихого раздражения достаточно регулярно причавкивать за обедом.

Интересно В психологии существует понятие социальных аллергенов — повторяющихся неприятных особенностей поведения, чувствительность к которым может усиливаться со временем.

И действительно, механизм напоминает аллергию. Отдельный эпизод не кажется достаточно серьезным, чтобы устраивать из-за него скандал. Но когда он повторяется изо дня в день, неприязнь становится практически автоматической. Особенно неприятно то, что окружающие могут не понимать масштаба проблемы. Ведь объективно ничего страшного не произошло. Ну чавкает и чавкает. Подумаешь, каждый день на протяжении года.

Фото: 360.ru

Возможно, сегодня вас бесил бы даже кот Клинический психолог Диана Хилл обращает внимание на физиологическую составляющую раздражительности: недосып, голод, стресс и физический дискомфорт влияют на наше восприятие окружающих.

Как ни прискорбно для любителей глубинной психологии, иногда проблема человеческих взаимоотношений решается обедом и восьмичасовым сном.

Мы готовы часами анализировать свое детство, изучать типы привязанности и разбираться в природе собственной Тени. Но лечь спать в десять вечера — это уже какое-то непозволительное расточительство времени.

А точно ли он ничего вам не сделал? Современная популярная психология приучила нас искать причины любого дискомфорта исключительно в себе. Вас обидели? Исследуйте свою реакцию. Вас унизили? Почему это вас так задело? Между тем иногда человек просто годами ведет себя по отношению к вам не слишком прилично, а вы годами демонстрируете прекрасное воспитание. И вот наступает момент, когда одного его присутствия оказывается достаточно, чтобы все ваше прекрасное воспитание повисло на волоске.

Фото: 360.ru

Юнг, конечно, великий человек. Но есть нюанс Согласно одной из самых тиражируемых идей популярной психологии, нас раздражает в окружающих то, чего мы не желаем признавать в себе. Иногда это действительно работает. Трудоголика способна выводить из себя чужая беззаботность. Человека, воспитанного в парадигме вечного долженствования, — чужая свобода. Но при всем вкладе в науку Карла Густава Юнга не стоит доводить его мысли до идеи превращать каждого встречного идиота в инструмент собственного духовного развития.

Как понять, почему вас кто-то бесит Диана Хилл предлагает отделить само событие от интерпретации, которую мы успели ему дать, оценить свое физическое состояние и разобраться, какая именно потребность оказалась под угрозой. Применительно к отношениям с окружающими можно начать с пяти вопросов: Что конкретно сделал человек, который меня раздражает? Раздражало бы меня такое же поведение со стороны другого человека? Испытываю ли я те же эмоции, когда хорошо отдохнул и нахожусь в прекрасном настроении? Не напоминает ли мне этот человек кого-то из прошлого? Чего именно мне не хватает рядом с ним: уважения, тишины, свободы, безопасности или ощущения собственной значимости?

Как только раздражение обретает конкретное содержание, становится понятнее, что с ним делать. Взять отпуск, обозначить границы, пересмотреть собственные цели, сократить общение или просто перестать требовать от себя симпатии ко всем без исключения. В конце концов, цивилизация требует от нас соблюдения определенных норм общежития, а вовсе не всеобщей взаимной любви.