Дептранс дал москвичам рекомендации по передвижению во время снегопада

В столице 24 ноября ожидается сильный снегопад, время в пути на автомобиле увеличится. Об этом предупредил дептранс Москвы.

Жителям региона порекомендовали по возможности выбрать для поездок городской транспорт.

«Так вы сэкономите время, а коммунальные службы смогут быстрее расчистить дороги», — пояснили в дептрансе.

Автолюбителям напомнили, что в непогоду особенно важно соблюдать правила дорожного движения. Несрочные поездки лучше вовсе отменить, ведь коммунальным службам проще убирать снег, когда на дорогах меньше автомобилей. Тем, кто все же сел за руль, следует соблюдать увеличенную дистанцию и оставить попытки обгонять фуры на подъемах или сужениях трассы.

Пешеходам перед пересечением проезжей части стоит убедиться, что водитель их заметил. Для лучшего контроля в этот момент лучше снять наушники и капюшон. Детскую коляску нужно держать рядом с собой, а не впереди.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что в регионе за два дня выпадет до трети месячной нормы осадков.