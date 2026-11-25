В 2027 году ЦБ будет направлять в налоговую и Росфинмониторинг сведения о систематических переводах физлиц друг другу, которые могут укрывать доходы. Какие операции не будут считать заработком, 360.ru рассказал налоговый юрист и консультант Константин Чупырь.

«Будут ли все регулярные переводы считать доходом? Хочется верить, что нет. Сам по себе регулярный перевод еще не означает, что человек получил доход, с которого нужно платить налог. Операции могут быть разными, например, могут возвращать долг, переводить деньги в подарок, компенсировать совместные расходы или просто помогать материально. Ни одно из этих обстоятельств само по себе не означает возникновения налогооблагаемого дохода», — отметил эксперт.

Другая ситуация, когда человек регулярно получает деньги за оказанные услуги, проданные товары, сдачу квартиры в аренду или фактически занимается предпринимательской деятельностью — в этих случаях возникают налоговые обязательства.

«У ФНС есть доступ к базе данных ЗАГС, поэтому в основной массе проблем не должно возникнуть. Я бы рекомендовал просто указывать понятное назначение платежа: например, „помощь родителям“, „на содержание“, „на лечение“. Это позволит при необходимости объяснить экономический смысл переводов», — указал юрист.

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