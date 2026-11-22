За критикой в адрес женщин, которые перестают прятать седину, прячется страх собственной старости. Об этом 360.ru сообщил психолог Анатолий Абашин.

«Женщины, как правило, тратят огромные ресурсы на борьбу с возрастом. И вот им навстречу идет другая женщина, которая спокойно несет себя, уверенно носит седину. И это срабатывает кривым зеркалом», — пояснил специалист.

Абашин добавил, что в последнее время мужчины тоже стали прилагать усилия, чтобы выглядеть моложе. Представители сильного пола начали также закрашивать седые волосы.

Подробнее о том, почему отказ от окрашивания может восприниматься чуть ли не как неуважение к окружающим, читайте в нашем материале.