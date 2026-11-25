У сельди наиболее устойчивая цена среди рыбы в России. За год ее оптовая стоимость не изменилась, оставшись на уровне 115-117 рублей за килограмм. Об этом сообщили РИА «Новости» во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников и экспортеров (ВАРПЭ).

«Наибольшую ценовую стабильность на российском рыбном рынке по-прежнему демонстрирует тихоокеанская сельдь. Ее оптовая цена за минувший год сохранилась на уровне 115-117 рублей за килограмм», — заявил собеседник журналистов.

В ассоциации отметили, что последние недели в оптовом сегменте зафиксировали небольшой подъем стоимости — менее 2% относительно прошлогодних показателей.

Как отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, к 25 ноября вылов тихоокеанской сельди в России составил более 650 тысяч тонн, что на 28% больше, чем в прошлом году. Сейчас активно добывают нагульную сельдь, средние отпускные цены рыбаков остаются на прошлогоднем уровне.

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