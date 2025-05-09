Праздник ценой в миллионы жизней. Как прошел парад Победы на Красной площади

Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне традиционно состоялся на Красной площади. Участниками стали военнослужащие Минобороны России и силовых ведомств, подразделения армий дружественных стран и бойцы СВО. В Москву также прибыли лидеры государств-союзников. Как прошло торжественное шествие — в материале 360.ru.

Утром 9 мая в Кремль стали прибывать главы иностранных делегаций — их лично приветствовал российский лидер Владимир Путин. Торжество на Красной площади стартовало в 10:00, его принял глава Минобороны Андрей Белоусов. Командовал парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ Олег Салюков. На Красную площадь вынесли Знамя Победы и российский флаг.

Фото: Пресс-служба Минобороны

Белоусов поздравил военных с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, после чего доложил Путину о готовности войск к параду.

Приветственное слово Путина на параде Победы Во время выступления на параде Победы Путин подчеркнул, что Россия чтит память тех, кто отдал жизнь за победу над нацизмом во Второй мировой войне. Страна помнит уроки конфликта, не даст «оправдать палачей и оболгать победителей».

Россия будет бороться с бесчинствами последователей нацизма. Общество гордится участниками СВО. Владимир Путин президент России

Россияне продолжат равняться на ветеранов Великой Отечественной войны и их любовь в Родине, добавил Путин. «Россия помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий. Наша страна ценой миллионов жизней завоевала свободу и мир для всего человечества», — заявил президент. Он объявил минуту молчания в память о погибших в военные годы.

Кто участвовал в параде Победы Участниками парада Победы на Красной площади стали более 11,5 тысячи военных, в их числе — 1,5 тысячи бойцов специальной операции. «Сегодня в военном параде принимают участие более 11,5 тысячи военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Более 1,5 тысячи военнослужащих парадных расчетов — участники специальной военной операции», — рассказали в Минобороны.

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Торжественным маршем по Красной площади прошли парадные расчеты 13 иностранных государств — СНГ и дружественных стран.

С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств. Минобороны

«В параде Победы принимают участие военнослужащие Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы», — сообщила пресс-служба Кремля.

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Вместе с Владимиром Путиным на военном параде присутствовали 29 глав зарубежных делегаций, в том числе из Китая, Венесуэлы, Бразилии, Вьетнама, Кубы и других. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич тоже посетили парад, несмотря на заболевание и давление со стороны Евросоюза. На одной трибуне с российским лидером находились председатель КНР Си Цзиньпин и ветераны ВОВ.

Фото: Пресс-служба Кремля 1/4 Фото: Пресс-служба Кремля 2/4 Фото: Пресс-служба Кремля 3/4 Фото: Пресс-служба Кремля 4/4

Какую технику представили на параде Победы По Красной площади прошли парадные расчеты механизированной колонны, в составе которой было 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны и современных образцов, состоящих на вооружении армии. Впервые по брусчатке главной площади страны проехала колонна войск беспилотных систем. В ее составе представили разные типы БПЛА, в том числе «Орлан-10», «Орлан-30», «Ланцет-51» и «Ланцет-52». Дроны успешно проявили себя в рамках спецоперации. Первый раз в параде участвовали современные образцы реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», тяжелых огнеметных систем «Тосочка» и артиллерийских систем «Мальва» и «Гиацинт-К». Танки Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ тоже проехали по Красной площади. Их дооснастят и отправят в зону СВО.

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Воздушная часть парада Победы Юбилейный парад Победы на Красной площади завершился полетом авиационной техники. В воздушной части мероприятия участвовали пилотажные группы «Стрижи» и «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и МиГ-29.

В завершение шесть штурмовиков Су-25 нарисовали в небе российский триколор.

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Что было после окончания парада Победы После окончания парада Победы Путин пообщался с ветеранами и иностранными лидерами. Он также лично поприветствовал военнослужащих, в том числе бойцов из КНДР.

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