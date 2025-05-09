Путин после парада Победы пообщался с военными из Северной Кореи

Российский лидер Владимир Путин после парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пообщался военными из КНДР на Красной площади. Глава государства попросил передать всем военным Корейской народной армии слова благодарности.

«Всего доброго, всем вашим войскам всего самого лучшего», — сказал Путин.

Северокорейские военнослужащие, в свою очередь, поздравили президента России с Днем Победы.

Бойцы КНДР принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ — это ранее подтвердил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Путин подчеркнул, что северокорейские военные с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.

После парада Победы Путин также лично поприветствовал военных, которые приняли участие в мероприятии на Красной площади. Он назвал День Победы главным праздником России, сообщило радио Sputnik.