На Красной площади начался парад Победы

Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Москве. Торжественное мероприятие проходит на Красной площади.

Начало парада ознаменовал бой курантов над Спасской башней. Под оркестр, исполнивший «Священную войну», на Красную площадь внесли государственный флаг России и флаг Советского Союза.

Парад в штатском принял глава Минобороны Андрей Белоусов, командует — главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков.

На параде присутствуют иностранные делегации. Одними из первых на Красную площадь прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Абхазии Бадра Гунба. Президент России Владимир Путин на параде сидит с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в ходе шествия «Бессмертного полка» в Хабаровске воссоздали сцену с флагом СССР при взятии Берлина.