Путин пообщался с ветеранами ВОВ. Старейшему из них исполнилось 102 года

Путин после парада Победы пообщался с ветеранами ВОВ

Фото: РИА «Новости»

Четверо ветеранов в возрасте более 100 лет посетили парад Победы в Москве. После мероприятия с ними пообщался президент Владимир Путин, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

После торжественного мероприятия глава государства пожал ветеранам руки.

Ветераны Великой Отечественной войны во время парада сидели на одной трибуне с Путиным. Старшему из них — Хачику Овакимяну — исполнилось 102 года. Розалии Абгарян и Ивану Мартынушкину — 101 год. Нерсес Симонян прошел войну десантником, сейчас ему 100 лет.

После парада Путин также лично поприветствовал военных, поучаствовавших в параде Победы, в том числе бойцов СВО.

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