Зарубежные лидеры прибыли в Кремль на парад Победы

В Кремле началась встреча зарубежных глав государств, которые примут участие в мероприятиях на Красной площади, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило РИА «Новости» .

После прибытия делегации стран направятся на Красную площадь, где займут места на трибунах для просмотра праздничного военного парада. Торжественное прохождение военной техники и военнослужащих традиционно запланировано на 10:00 по московскому времени.

Одними из первых прибыли президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Абхазии Бадра Гунба, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После завершения парада иностранные лидеры вместе с российскими официальными лицами возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Затем для почетных гостей состоится официальный прием в Кремле от имени президента России Владимира Путина.

Ранее в пятницу парад Победы стартовал в самых восточных регионах России, отметил Ura.ru.