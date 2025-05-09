Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин вместе с прибывшими на 9 Мая в Москву иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Церемония состоялась сразу после парада Победы.

В возложении венков приняли участие около 30 руководителей иностранных государств, прилетевших в Россию на торжества по случаю 80-летия Победы. Специально для этого подготовили венок шириной с подножие мемориала.

Под звуки метронома Путин и другие участники церемонии почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Перед этим на Красной площади завершился парад Победы. В конце мероприятия российский лидер лично поприветствовал ветеранов, подойдя к каждому из них, пожав руку и обняв. Также глава государства подошел к военнослужащим, участвовавшим в параде.