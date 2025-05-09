На Красной площади впервые показали новейшую боевую технику

На параде Победы в Москве в честь 9 Мая состоялась торжественная часть прохода военной техники. Зрителям впервые показали новейшие боевые машины БРЭМ-1.

Также по брусчатке Красной площади проехали новейшие 152-миллиметровые самоходные артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва».

Впервые на параде представили военные беспилотники «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Также в мероприятии приняли участие танки Т-80БВМ, Т-72Б3М, Т-90М и другая бронетехника, комплексы противовоздушной обороны С-400, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», передвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс», современные образцы тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

В авиационной части парада продемонстрировали фигуру «кубинский бриллиант» — совместный пролет пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи» на четырех МиГ-29 и пяти истребителях Су-30СМ на минимальном расстоянии друг от друга.

Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над столицей в цвета российского флага.

Президент России Владимир Путин лично поприветствовал военных, принявших участие в параде Победы.