Президент России Владимир Путин принял парад Победы на Красной площади. Министр обороны страны Андрей Белоусов доложил ему о готовности войск к торжественному мероприятию.

Открывая парад, глава российского государства обратился к военнослужащим и ветеранам с торжественной речью. Он отметил, что в России День Победы отмечают как самый главный праздник.

«Сегодня нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности. Мы верно храним память об этих исторических и триумфальных событиях», — сказал Путин.

Президент добавил, что страна помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

«Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников СВО», — отметил российский лидер.

Гостями парада стали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Абхазии Бадра Гунба и председатель КНР Си Цзиньпин.