Участниками парада Победы в Москве стали 1,5 тысячи бойцов СВО

В параде Победы на Красной площади принимают участие более 11 тысяч военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сегодня в военном параде принимают участие более 11,5 тысячи военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств», — заявили в ведомстве.

Также участниками парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стали 1,5 тысячи бойцов специальной операции.

Президент России Владимир Путин принял парад Победы. Министр обороны Андрей Белоусов доложил главе государства о готовности войск к торжественному мероприятию.