Россияне стали чаще доверять свою безопасность искусственному интеллекту
Инструментами цифровой безопасности для россиян все чаще становятся виртуальные помощники. Так, за год спрос на возможности ассистента Евы от «МегаФона», который блокирует спам-звонки и защищает от мошенников с помощью искусственного интеллекта, вырос на 25%. Среди пользователей расширенных функций безопасности преобладают мужчины (56%).
Основная аудитория Евы — россияне старше 30 лет. На людей в возрасте 31-45 лет приходится 42% активных пользователей, еще 37% — на абонентов от 46 до 65 лет. Доля старшего поколения от 65 лет составляет 10%.
Клиенты все чаще подключают функции распознавания дипфейков, защиты близких и выявления синтезированной речи. Как рассказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов «МегаФона» Дмитрий Кишилов, мошенники стали активнее использовать новые технологии, а значит, инструменты защиты тоже должны развиваться.
«Мы расширяем возможности Евы, чтобы она не только блокировала спам, но и помогала распознавать более сложные мошеннические сценарии. Рост интереса к таким функциям показывает, что наши клиенты все чаще готовы использовать ИИ для собственной цифровой безопасности», — отметил Кишилов.
Каждый месяц Ева блокирует более 25 миллионов нежелательных и потенциально мошеннических звонков. Максимальное число подобных блокировок пришлось на июнь: показатель оказался на 23% выше среднемесячного.
Наиболее активно виртуальным ассистентом пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарской и Ростовской областей, а также Башкортостана. В десятку регионов также вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская и Саратовская области.