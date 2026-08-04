IT-эксперт Батранков объяснил, что сертификаты Минцифры помогают открыть сайты российских банков в зарубежных браузерах

Для доступа к сайтам российских банков в иностранных браузерах необходимо встроить в них специальные сертификаты доверия. Об этом Zvezdanews рассказал эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.

По его словам, сделать это можно самостоятельно: нужно скачать сертификат на сайте Минцифры, добавить его в браузер и обязательно включить функцию доверия для этого документа.

«Первый подход — установить сертификат и установить ему доверие. Соответственно, когда вы заходите на какой-то сайт, подписанный Минцифры, вы автоматически будете ему доверять. И второй вариант — это использовать российский браузер, в нем это доверие есть», — пояснил специалист.

Батранков отметил, что такие документы обычно встроены в программы по умолчанию. Ранее их выпускали иностранные компании, однако многие из них начали отзывать свои сертификаты у российских организаций. Именно поэтому порталы отечественных банков перестали открываться за рубежом. Эксперт подчеркнул, что пользователям необходимо «заставить» свои браузеры доверять сертификату Минцифры.