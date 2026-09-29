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    В Химках увеличили число рейсов автобуса № 44 до МЦД «Лобня»

    Фото: АО «МОСТРАНСАВТО»

    На маршруте Мострансавто № 44 в городском округе Химки увеличили количество рейсов по варианту движения «Поярково — Лунево — МЦД Лобня». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    На линию дополнительно вышел один автобус малого класса. Из-за этого количество рейсов выросло на восемь: теперь два автобуса ежедневно выполняют 24 рейса за смену.

    По данным ведомства, изменения улучшат транспортное обслуживание жителей Поярково и Лунево, следующих в направлении МЦД Лобня.

    Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале Минтранса региона в «Макс».

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