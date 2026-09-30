Встреча семей бойцов СВО прошла в конном клубе в Дмитровском округе

Владелец клуба Татьяна Пронина рассказала гостям о его обитателях и познакомила с лошадьми, козами, свинкой и собаками. Дети смогли покормить животных, пообщаться с ними и покататься на лошадях. Такое общение помогает расслабиться, переключить внимание и справиться с эмоциональным напряжением.

«Ребенок сосредотачивается на животном, расслабляется, отвлекается от переживаний. Да и взрослым такое общение тоже идет на пользу. Иногда достаточно просто погладить лошадь, почувствовать тепло — и настроение уже меняется», — рассказала Татьяна Пронина.

Во встрече приняла участие депутат окружного совета Екатерина Майорова, которая отметила важность подобных мероприятий. «Здесь можно переключиться, провести время вместе, получить хорошие эмоции. Когда видишь улыбки детей, понимаешь, насколько это важно», — сказала Екатерина Майорова.