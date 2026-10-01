Отопительный сезон начался в Подмосковье

Первые снегопады в ряде российских регионов ожидаются уже в ближайшие дни. Пока прогнозы синоптиков не затрагивают Московскую область, однако в регионе с 1 октября начали запускать отопление, сообщили ранее в Министерстве энергетики .

Отопление будут давать в жилые дома и учреждения в регионе поэтапно. Как отметили в РИАМО сегодня утром, работы уже начались в Щелкове, Долгопрудном и Котельниках. Прежде чем начать отапливать помещения, системы должны тщательно прогреться.

Сегодня в Московской области температура воздуха находится на уровне +14 градусов. В ближайшие несколько дней существенного похолодания не ожидается.