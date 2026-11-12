Еще 850 млн рублей направят на поддержку предпринимателей Подмосковья
В Московской области на основные направления субсидирования малого и среднего бизнеса планируется ежегодно выделять по 850 миллионов рублей в 2026–2028 годах. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме.
Одно из основных направлений — модернизация оборудования. Предприниматели могут получить до 10 миллионов рублей на приобретение техники для создания или обновления производства. В 2025 году поддержку по этому направлению получил ряд предприятий, в том числе ООО «НПО Энергосистема», которому предоставили субсидию в размере 10 миллионов рублей.
Также предусмотрена компенсация затрат на первый взнос по договорам лизинга. Максимальный размер субсидии составляет пять миллионов рублей. Например, ООО «БКС», работающее в сфере архитектуры, получило 4,8 миллиона рублей.
Субсидии позволяют предпринимателям компенсировать часть затрат на развитие бизнеса — от обновления производственного оборудования до выхода на маркетплейсы. В 2026 году на эти цели предусмотрено 850 миллионов рублей. Финансовую поддержку планируется предоставить более чем 400 предпринимателям. Отборы еще продолжаются, сейчас идет распределение средств.
Екатерина Зиновьева
Для предприятий, приобретающих российское промышленное оборудование, действует отдельное направление поддержки с максимальным размером субсидии до 20 миллионов рублей. Так, ООО «СК „САМОРИ“, производитель асфальтобетонных и бетонных смесей, получило субсидию в размере 20 млн рублей.
Помимо производственных предприятий, субсидии доступны социальному бизнесу и компаниям, развивающимся по франшизе. Они могут получить до двух миллионов рублей. В числе получателей поддержки — ООО «Три совы», оказывающее услуги по дневному уходу за детьми, и ООО «Экспрессмедсервис», предоставляющее медицинские услуги.
Еще одно направление — продвижение продукции на электронных торговых площадках. Субсидия на компенсацию соответствующих расходов составляет до 500 тысяч рублей. В частности, такую поддержку в размере 500 тыс. рублей получило ООО «Территория стали», выпускающее металлические изделия для автомобилей.
Информация о действующих мерах поддержки бизнеса, условиях получения и сроках подачи заявок размещается на инвестиционном портале Московской области.