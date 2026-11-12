Еще 850 млн рублей направят на поддержку предпринимателей Подмосковья

В Московской области на основные направления субсидирования малого и среднего бизнеса планируется ежегодно выделять по 850 миллионов рублей в 2026–2028 годах. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме.

Одно из основных направлений — модернизация оборудования. Предприниматели могут получить до 10 миллионов рублей на приобретение техники для создания или обновления производства. В 2025 году поддержку по этому направлению получил ряд предприятий, в том числе ООО «НПО Энергосистема», которому предоставили субсидию в размере 10 миллионов рублей.

Также предусмотрена компенсация затрат на первый взнос по договорам лизинга. Максимальный размер субсидии составляет пять миллионов рублей. Например, ООО «БКС», работающее в сфере архитектуры, получило 4,8 миллиона рублей.