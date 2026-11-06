Свыше 5,5 тысячи жителей Подмосковья прошли лечение от гепатита C с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года лечение от гепатита С прошли более 5,5 тысячи жителей. Полностью избавиться от инфекции удалось 97% пациентов. Обследование и необходимая терапия доступны бесплатно по полису ОМС, напомнили в Министерстве здравоохранения региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин, современные препараты позволяют эффективно бороться с заболеванием без продолжительной госпитализации.

«При раннем начале лечения удается восстановить функции печени и минимизировать риски цирроза и онкологических заболеваний», — добавил глава ведомства.

Опасность гепатита С заключается в том, что инфекция способна годами развиваться практически незаметно, постепенно поражая печень. Обнаружить ее помогает анализ крови на антитела, который бесплатно проводят в рамках диспансеризации жителям старше 25 лет.

Для обследования достаточно обратиться к участковому терапевту или в кабинет диспансеризации. При положительном результате пациенту назначат дополнительные исследования и при необходимости направят к инфекционисту.

Записаться в поликлинику можно через региональный портал «Здоровье», чат-бот «Денис» в мессенджере «Макс», приложение «Добродел Здоровье» или по телефону 122.