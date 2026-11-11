Мальчика с вызванной паразитом кистой в печени спасли в медцентра Рошаля

В Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля экстренно доставили 10-летнего мальчика с болью в животе. Неприятные ощущения появились после случайного падения в школе. Во время обследования медики обнаружили у ребенка крупную кисту в правой доле печени. Ее размеры составляли 12 на 11 сантиметров, а само образование занимало почти четверть брюшной полости.

Дополнительная диагностика показала, что причиной патологии стал эхинококк — паразит, заражение которым происходит при попадании его яиц в организм через рот. Киста представляла серьезную опасность: ее разрыв мог вызвать анафилактический шок и привести к летальному исходу. Поэтому пациенту потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Как рассказал оперировавший мальчика заместитель директора центра по медицинской части Александр Куркин, личинки эхинококка проникают через стенки кишечника в кровоток и могут распространяться по разным органам. Чаще всего паразит поражает печень, реже — легкие, а иногда достигает головного мозга.

Во время операции хирурги сделали разрез в правом подреберье, извлекли кисту, обработали оставшуюся полость и установили дренаж для отведения жидкости из брюшной полости.

Вмешательство продолжалось около двух часов. На девятый день мальчика выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь ему предстоит длительный курс противопаразитарного лечения.