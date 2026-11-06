Новую спортивную площадку открыли в поселке Калинина в Люберцах

Еще одна точка притяжения для любителей спорта и активного образа жизни появилась в Люберцах. В поселке Калинина открыли новую многофункциональную спортивную площадку.

Пространство обустроили по просьбам жителей в рамках проекта «Люберцы. Решаем вместе» при поддержке главы городского округа Владимира Волкова. Современная безопасная зона для занятий волейболом, баскетболом и футболом появилась на месте пустыря, в шаговой доступности от жилых кварталов, но за пределами дворов, чтобы шум от игр не мешал местным жителям.

Юные жители поселка уже оценили возможности новой площадки. «Ворота хорошие, сетка хорошая. Волейбольная сетка тоже хорошо натянута, это я тоже проверил. Кольца не шатаются, мне все нравится», — поделился спортсмен Игорь Панов.