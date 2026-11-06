Реконструкцию очистных сооружений проведут в Павловском Посаде

5 ноября глава округа Михаил Криворучко вместе с депутатом Государственной думы Геннадием Паниным посетили межрайонные очистные сооружения канализации. Строительно-монтажные работы начнутся в первом квартале 2027 года.

Действующие сооружения введены в эксплуатацию в 1971 году и нуждаются в замене. Сегодня они обеспечивают очистку стоков для более чем 200 тысяч жителей — Павлово-Посадского округа, включая Электрогорск, Электростали и части Богородского округа.

Проект реконструкции — один из самых важных инфраструктурных проектов в истории округа. В декабре завершится государственная экспертиза проекта. Новая проектная мощность составит 60 тысяч кубометров в сутки, обслуживаемое население — до 220 тысяч человек.

Очистные сооружения продолжат работать в штатном режиме: качество очистки не снизится, а жители не заметят неудобств на период реконструкции.

Среди современных технологий — биологическая очистка в аэротенках нового поколения, обеззараживание стоков ультрафиолетом, решение проблемы иловых карт и полная автоматизация процессов.

Экологический эффект включает снижение концентрации вредных веществ в сбросах, защиту водных ресурсов бассейна Волги от загрязнений и переход на замкнутый цикл обработки осадков.

Проект стал возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и реализации госпрограммы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Он важен для санитарно-эпидемиологического благополучия и развития округа.