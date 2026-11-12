Неполадки с качеством холодной воды на ВЗУ устранят в Верее

11 ноября на улице Магистральной прошла срочная встреча в формате выездной администрации по вопросу ухудшения качества воды, поступающей из водозаборного узла. Поводом послужили неоднократные жалобы жителей многоквартирных домов.

В мероприятии принял участие начальник территориального управления Верея Антон Миняев. Вместе с ним присутствовал начальник ВКУ — 4 Верея предприятия «Водоканал Наро-Фоминский городской округ» Сергей Курченко, который пояснил, что причиной ухудшения качества воды стала поломка на водозаборном узле.

Сейчас сотрудники водоканала проводят промывку всех линий водоснабжения, после чего вода должна стать чистой. В ближайшие дни неполадки устранят: систему очищения наладят, и вода вернется к нормативным показателям качества.

В ходе встречи жители задали много дополнительных вопросов, в том числе касающихся жилищно-коммунальной сферы. Все предложения и обращения выслушаны и взяты на контроль.