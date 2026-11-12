Санитарное содержание дома на улице Молодежной проверили в Химках

В Химках 11 ноября прошла выездная проверка дома № 36 на улице Молодежной с участием представителей администрации, профильных служб и правоохранительных органов. Специалисты оценили санитарное содержание и состояние помещений.

В ходе осмотра территории и мест общего пользования навалов мусора не выявлено. По информации управляющей организации, работы по уборке, обслуживанию мусоропроводов и профилактической обработке проводятся в плановом режиме. Очередные мероприятия по санитарному содержанию дома запланированы на 12 ноября. Дата последней дератизации — 29 октября, следующая процедура пройдет до 30 ноября.

Участники проверки также уделили внимание состоянию подъездов и вопросам соблюдения порядка. По одному из помещений управляющей компании даны поручения привести его в надлежащее состояние и урегулировать ситуацию с возможным пребыванием посторонних лиц — на момент проверки их обнаружено не было.