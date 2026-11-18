Фото: Школа №16 в Орехово-Зуеве откроется после капремонта в новом учебном году / Медиасток.рф

Российский производитель оконных систем Melke в четвертом квартале 2026 года проводит остекление двух образовательных объектов в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мрегиональном Мининвесте.

Суммарная площадь остекления социальных объектов превышает две тысячи квадратных метров. Обе школы рассчитаны на 1,1 тысячи мест, для них устанавливают оконные системы, произведенные на предприятии Московской области.

Одна из школ расположена в Красногорске. Второе учреждение находится в Химках, в составе многофункциональной комплексной застройки.

«Требования к подрядчикам для социальных и образовательных объектов всегда особые. Наш продукт может обеспечить надежность, тишину и безопасность для детей», — рассказал руководитель отдела маркетинга и рекламы Группы компаний «Пластика Окон» и Melke Никита Петюшин.

Оконные решения для школ оснащены закаленным стеклом с защитной пленкой. Это соответствует высокому классу защиты: класс ударопрочности — Р2А, класс безопасности — СМ4.