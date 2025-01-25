25 января 2025 12:35 Трамп против мигрантов. К чему приведет борьба президента США с нелегалами Профессор Фельдман: знаменитые стены Трампа не остановят наплыв нелегалов 0 0 0 Эксклюзив

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Сразу после вступления на пост президента США Дональд Трамп подписал несколько указов об ужесточении миграционной политики — республиканец решительно взялся за борьбу с нелегалами. Одной из мер стала отправка на границу с Мексикой 1,5 тысячи военных. Что происходит в приграничье и к чему приведет борьбы Трампа — в материале 360.ru.

Какие указы против нелегалов подписал Трамп Усиление проверок при выдаче виз Для борьбы с терроризмом и другими угрозами нацбезопасности в США станут строже проверять иностранцев, желающих попасть в страну. Это коснется не только туристов и беженцев, претендующих на въезд, но и тех, кто уже пересек границу. Их ждет депортация, если при проверке они вызовут подозрения. Американские власти хотят выявить страны, в которых трудно проверить достоверность информации об их гражданах. На подготовку такого перечня выделили 60 дней с момента публикации указа. В государствах, которые попадут в список, сократят или вовсе остановят выдачу виз. Изменения не коснутся России. Сейчас в стране не выдают американские визы. Россияне обращаются за оформлением документа в дипмиссии США в Казахстане, Узбекистане, Таиланде и других странах.

Фото: РИА «Новости»

Ограничение на выдачу гражданства по праву рождения Еще одним указом Трамп ограничил получение гражданства по праву рождения. Документ вступит в силу с 19 февраля. Американские госучреждения не будут выдавать ребенку документы, подтверждающие гражданство, если мать находилась в США незаконно или по туристической визе, а отец не является постоянным резидентом или гражданином страны. При этом указ противоречит 14-й поправке к Конституции Соединенных Штатов. Там говорится, что любой ребенок, рожденный в США, имеет право получить гражданство. Генпрокуроры 22 штатов подали в суд на Трампа в попытке оспорить документ. Прекращение приема беженцев С 27 января в США временно прекратят программу приема беженцев. В течение 90 дней с этой даты ее могут возобновить в случае необходимости. Еще до подписания указа из Мексики в сторону границы с США отправился очередной караван мигрантов численностью около трех тысяч человек. Среди них — граждане Колумбии, Венесуэлы, Эквадора и Кубы. Люди выдвинулись из города Тапачула. Им потребуется несколько недель, чтобы дойти до США.

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Режим ЧС на границе с Мексикой Американские власти объявили режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой из-за роста нелегальной миграции и ввоза запрещенных веществ. От передозировки наркотиков гибнут сотни тысячи граждан США. На границе с Мексикой планируется возобновить строительство стены. Согласно данным указа, огромные территории к югу от границы контролируют наркокартели. Якобы они решают, кто может въезжать из Мексики в США. К границе уже начали прибывать войска для обеспечения безопасности. В число тех, кого задействуют для охраны порядка, значатся действующие военные, резервисты, сухопутные, морские и воздушные силы, а также Национальная гвардия. Количество военных будет исчисляться тысячами.

Фото: Carlos Moreno/dpa / Global Look Press

«Оставайся в Мексике» Просители убежища, которые подают заявление на мексиканско-американской границе, теперь должны ожидать решения в Мексике. Раньше они могли находиться в США в ожидании, пока до их дела доберется иммиграционный суд. Согласно указу, происходящее на южной границе — это «вторжение». Федеральное правительство должно защитить Штаты от него. Картели — террористические организации Еще одним указом Трамп приравнял наркокартели и преступные группировки к иностранным террористическим организациям и/или международным террористам. Для борьбы с ними планируется использовать армию. Список банд и картелей пока не утвердили. В указе привели лишь названия двух преступных группировок: венесуэльской Tren de Aragua и сальвадорской MS-13.

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Реакция в США на указы Трампа о мигрантах Чиновники Министерства обороны Соединенных Штатов срочно пытаются понять, что означает новый приказ Трампа о привлечении военных к охране границы с Мексикой, сообщило РИА «Новости». Также, по данным агентства, в США узнали о тайном туннеле, соединяющем государство с Мексикой. Подземный ход строился не меньшего года, его пообещали засыпать. Коридор якобы соединяет Сьюдад-Хуарес с городом Эль-Пасо в Техасе. Со стороны Мексики его длина достигает 300 метров, он оборудован вентиляцией и освещением. Проход спрятали в системе ливневой канализации, которая проходит между городами. По словам мексиканских военных, туннель строился один-два года. Местные власти его не заметили. О расположении хода стало известно из обсуждений торговцами людьми в социальных сетях, в том числе в TikTok.

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Статистика по мигрантам в США за годы президентства Байдена При президентстве Джо Байдена миграция в США побила все рекорды. Мягкая политика демократа привела к самому мощному потоку иностранцев в страну за всю историю. По состоянию на декабрь 2024 года доля мигрантов составила 15,2% от общей численности населения США, сообщила газета The New York Times. В 2021-2023 годах ежегодная чистая миграция в среднем составляла 2,4 миллиона человек. Общая чистая миграция за время правления Байдена превысила восемь миллионов. Анализ включил как легальную, так и нелегальную миграцию. При этом известно, что около 60% переселенцев, прибывших в страну с 2021 года, сделали это без легального разрешения властей.

Интересно Причиной резкого скачка показателей стала иммиграционная политика 46-го президента в течение первых трех лет его правления. Администрация Байдена значительно смягчила правила предоставления убежища и другие нормы, упростив въезд в США. Причиной резкого скачка показателей стала иммиграционная политика 46-го президента в течение первых трех лет его правления. Администрация Байдена значительно смягчила правила предоставления убежища и другие нормы, упростив въезд в США.

Некоторые мигранты получили временный законный статус на период, пока их дела рассматривали в судах. Другие остались без законного разрешения, но продолжали находиться на территории государства. Еще одной важной причиной стал внешнеполитический фактор. Беспорядки на Гаити, ситуация в Венесуэле и украинский конфликт внесли вклад в наплыв беженцев в США. Все это сопровождалось разрастанием сетей контрабандистов и мексиканских наркокартелей.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Что происходит на границе Мексики и США сейчас Из-за указа Трампа об отмене упрощенного въезда на границе Мексики и США застряли в том числе россияне-релоканты. Мигранты жалуются на ситуацию в русскоязычных чатах и сообществах, посвященных переезду в США. Многие сообщают, что погранслужбы отложили собеседования на неопределенный срок. «Люди ничего не знают — от слова совсем. Люди, которые были вчера здесь, просто разъехались. Никого никуда не пустили. Смысла ждать здесь, на границе, с детьми нет абсолютно никакого», — написал один из находящихся на границе блогеров. Некоторые застрявшие на мексиканско-американской границе мигранты не могут сдержать слез. Например, мексиканка разрыдалась у пункта пропуска в Эль-Пасо после того, как ей отменили собеседование на въезд. По данным издания «Мир 24», на границе стали появляться палаточные городки. Власти мексиканского Тихуана создают дополнительные центры размещения и расширяют штат для оказания помощи переселенцам, но людей уже просто негде размещать. «На данный момент законного способа попасть в Америку нет. Но мы здесь все не теряем надежды, что будут найдены правовые меры, которые позволят нам въехать», — сказала мигрантка из Венесуэлы Габриэла.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Какая сейчас ситуация с мигрантами в США На территорию Соединенных Штатов едут в основном трудовые мигранты. В США очень слабо развита система социального и медицинского страхования и пенсионного обеспечения, рассказал 360.ru кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. «Трудовые мигранты — это абсолютно бесправные люди, которые работают за очень скромное материальное вознаграждение, и во многом благодаря их дешевому труду южные штаты чувствуют себя в относительной экономической устойчивости», — объяснил эксперт. Когда эти люди заболевают, им не дают никакого лечения за счет федерального бюджета, а когда они достигают пенсионного возраста, не получают никаких пенсий от американского государства и фактически остаются брошенными на произвол судьбы, отметил Фельдман.

Так что мигранты для Америки — это, с одной стороны, угроза, а с другой стороны — это почти бесплатная гигантская трудовая армия. Трамп немножко кривит душой, говоря о том, что мигранты приносят Америке исключительно вред и что все ими недовольны. Павел Фельдман профессор Академии труда и социальных отношений

Мигранты действительно приносят с собой наркоторговлю, нелегальный сбыт разных товаров и услуг. Но это и дешевая рабочая сила, которая нужна американской экономике. «И может получиться так, что когда Трамп всерьез возьмется за реализацию антимигрантских мер, то жители штатов, где трудится большое количество мигрантов, изменят свое мнение об этих нелегальных гражданах и начнут уже протестовать против антимиграционной трамповской политики, требуя вернуть дармовую рабочую силу», — заключил эксперт.

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К чему приведет борьба Трампа с нелегалами Трамп очень рьяно взялся за реализацию одного из своих ключевых предвыборных обещаний — побороть нелегальную миграцию с юга. «Но у этого начинания наверняка будут свои противники, причем даже в тех штатах, которые, как полагают многие, страдают от нелегальной миграции», — отметил Фельдман. По его словам, сейчас маятник качнулся в противоположную сторону от политики Байдена, который фактически завлекал мигрантов в США и делал это вполне откровенно.

Фото: Omar MartÃnez/dpa / Global Look Press

«Трамп попытается прикрыть границу своим знаменитым железным щитом, но граница настолько протяженная, что никакие многотысячные Национальные гвардии, никакие знаменитые стены Трампа, построенные из колючей проволоки и кирпича, не остановят на 100% наплыв нелегальных мигрантов», — считает эксперт. Какое-то количество переселенцев не сможет пересечь госграницу, но полностью победить миграцию никому не удастся из-за большой протяженности границы и человеческого фактора, уверен Фельдман.

С одной стороны, ужесточение мер ведет к сокращению миграционного потока. А с другой стороны, миграционная служба с высокой долей вероятности просто поднимет коррупционный ценник за пересечение границы и мексиканская мафия на этом хорошо заработает. Павел Фельдман профессор Академии труда и социальных отношений

Что не успел сделать Трамп в первый срок президентства За прошлый срок Трамп не успел не только реализовать свою антимиграционную политику — у него многое не получилось, рассказал Фельдман. «Он не решил проблему Афганистана, оставил ее в наследство Джо Байдену, и мы знаем, чем это в конечном итоге закончилось — позорным выводом войск из Афганистана. Хотя Трамп планировал сделать это относительно планомерно спокойно, но у него на это не оказалось второго срока полномочий», — напомнил профессор. Также республиканец не смог победить леволиберальную программу социальных реформ экс-президента США Барака Обамы, которая предполагала изменение системы здравоохранения в сторону предоставления населению больших гарантий за счет государства.

Трамп как американский правый консерватор, конечно, смотрел на эту проблему иначе: он считал, что люди сами должны оплачивать себе услуги в сфере здравоохранения, а государству не нужно принимать это бремя на себя. Он не смог донастроить налоговую систему так, как бы ему хотелось, видимо, будет продолжать этим заниматься сейчас, на втором сроке. Павел Фельдман профессор Академии труда и социальных отношений

Налоговая программа Трампа предполагает регрессивную шкалу налогообложения: ослабление налогового бремени для наиболее обеспеченных слоев населения и возложение максимальных налогов на бедняков. «Что, опять-таки, соответствует американской правоконсервативной идее: кто больше зарабатывает, как они полагают, должны меньше платить, поскольку на них зиждется американская экономика, они являются основными драйверами», — объяснил профессор.

Фото: РИА «Новости»

Достроят ли при Трампе стену на границе с Мексикой Физически такую гигантскую протяженность в несколько тысяч километров никакой стеной прикрыть невозможно, считает Фельдман. Даже если заграждение возведут, какой-то его участок тут же разрушат. «Недостаточно просто построить стену. Около этой стены должны дежурить национальные гвардейцы, сотрудники полиции и других силовых структур, постоянно защищая уже теперь саму стену от разрушений, образования брешей в ней. Поэтому сама по себе идея стены — это красивая пропагандистская химера. Идея строительства такого рода стен может вдохновлять правоконсервативную Америку голосовать за Трампа, но в реальной жизни ничего, кроме бесполезных бюджетных трат, это за собой не повлечет», — уверен специалист. Американский лидер не понимает бессмысленности такого рода мер и повторяет ошибку, которую он допустил во время первого президентского срока. Тогда его хрупкая стена стала едва ли не мемом, заявил профессор.

В интернете, в средствах массовой информации постоянно крутились видео, фотографии того, как эта стена идет несколько километров, потом еще на несколько километров прерывается. И вообще обращали внимание на то, что снести эту стену при помощи бульдозера не составляет никакого труда. Павел Фельдман профессор Академии труда и социальных отношений

Стена — это не решение миграционной проблемы.

Фото: Carlos Moreno/dpa / Global Look Press

«Решение миграционной проблемы для США — это борьба с коррупцией в силовых структурах, в миграционных службах, борьба с теневой нелегальной занятостью, борьба с преступностью в целом, то есть с той сферой, где нелегальные мигранты потом находят себе применение», — добавил эксперт. В заключение он подчеркнул, что трамповская политика возведения стен доказала не только их неэффективность, но даже комичность.