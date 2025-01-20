Политолог Ордуханян: Трампу не удастся депортировать всех нелегальных мигрантов

Избранному президенту США Дональду Трампу не удастся депортировать всех нелегальных мигрантов из страны, заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с « Ридусом ».

Эксперт напомнил, что некоторые штаты (Калифорния, Миннесота и Нью-Йорк) решительно выступают против подобной политики.

«Трамп всегда делает достаточно большой замах, а потом немного сдает назад, находя компромисс с оппонентами», — напомнил Ордуханян.

По словам специалиста, приток нелегальной рабочей силы выгоден многим секторам американской экономики, включая сельское хозяйство и сферу услуг. По его мнению, Трампу придется искать компромиссные решения. Возможно, республиканец сосредоточится на депортации нелегальных мигрантов, совершивших серьезные преступления, заявил политолог.