Трамп введет режим ЧС на границе с Мексикой

Дональд Трамп после вступления в должность президента пообещал немедленно остановить проникновение нелегальных мигрантов на территорию США и начать процесс экстрадиции уже находящихся в стране. Об этом он заявил в своей первой речи в качестве президента на церемонии инаугурации, трансляцию которой вел 360.ru .

«Все нелегальные проникновения [в США] будут немедленно остановлены», — заявил президент.

Наряду с этим он пообещал, что миллионы уже проникших на территорию Соединенных Штатов нелегалов экстрадируют «в места, откуда они прибыли».

Также Трамп пообещал ввести общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением, которое сложилось на южной границе страны. Это он назвал своим первым шагом на президентском посту.

Помимо этого, американский лидер заявил, что намерен создать сильнейшие вооруженные силы. При этом своей ролью в развитии США он назвал роль «миротворца и объединителя». По его словам, военный успех США будет измеряться не только «победами в битвах, но и войнами, которых удалось избежать».