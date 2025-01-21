Мексиканские мигранты разрыдались на границе после инаугурации Трампа

Практически сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. На границе остались ни с чем около 270 тысяч мигрантов, ожидавших разрешения на въезд до вступления Трампа в должность, об этом написала газета New York Post .

По данным издания, некоторые мигранты, ожидавшие в Мексике въезда в США и зарегистрировавшиеся с помощью приложения CBP One, расплакались, узнав, что их собеседования отменили сразу же после инаугурации.

При этом само приложение CBP One перестало работать прямо во время инаугурации нового президента.

Его разработала администрация бывшего американского лидера Джо Байдена для того, чтобы снизить количество незаконных мигрантов, поощряя их регистрироваться заранее и въезжать законными путями.

Прекращение незаконной миграции — это лишь часть обещаний Трампа о проведении масштабных реформ на южной границе. Он также пообещал начать экстрадицию всех незаконных мигрантов из страны.