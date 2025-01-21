На Трампа подали в суд несколько исков в первый же день президентства

Bloomberg: на Трампа подали в суд сразу после инаугурации

Против президента США Дональда Трампа и его администрации в первый же день работы подали как минимум три судебных иска. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Первый иск направил в суд национальный профсоюз казначейских служащих. Эта организация оспорила указ, упрощающий увольнение федеральных работников. В профсоюзе сочли, что действия Трампа идут вразрез с законом, который гарантирует государственным служащим права на надлежащие процедуры.

Совместный иск против указа, ограничивающего предоставление американского гражданства для детей нелегалов, подал ряд организаций, которые поддерживают мигрантов.

Кроме того, еще один иск подали из-за создания Департамента эффективности правительства США (DOGE) — одним из его председателей будет Илон Маск. Истцы полагают, что назначение миллиардера на столь высокий пост приведет к конфликту интересов и правил прозрачности. Такие правила установлены законодательно для всех связанных с администрацией американского лидера структур.

В первые же часы своего президентства Дональд Трамп отменил 78 указов Джо Байдена. Среди прочих, новый американский лидер отложил блокировку TikTok, инициировал выход США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату, помиловал участников штурма Капитолия и официально разрешил в США только два пола.