Трамп разом отменил почти 80 решений Байдена

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений, которые принял его предшественник Джо Байден. Эти документы президент подписал в ходе выступления перед сторонниками на стадионе, трансляцию которого вел канал ABC .

«Первым, что подписывает президент Трамп, стало аннулирование 78 решений, приказов и меморандумов времен Байдена» — объявила администрация президента в ходе выступления.

Помимо отмены этих решений, президент ввел запрет на принятие новых нормативных актов до тех пор, пока новая администрация не установит полный контроль над работой правительства.

Также он подписал указ с требованием возвращения всех федеральных служащих с удаленки к работе в офисе.

Кроме этого, Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения — юридически обязательного международного договора по тематике изменения климата, который в том числе регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Ранее стало известно, что практически сразу после инаугурации Трампа полицейские и силовики перекрыли границу США и Мексики. На границе остались ни с чем около 270 тысяч мигрантов, пытавшихся попасть в США законным способом.