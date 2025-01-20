Трамп после инаугурации в первую очередь займется нелегальными мигрантами

По словам политолога, Трамп в первый же день не станет присоединять Гренландию.

«Потому что это длительный процесс, требующий хотя бы проведения референдума, это тоже подготовка. Но из того, что реально может успеть сделать за первый день, — дать определенные распоряжения, связанные с борьбой с нелегальной миграцией», — сказал он.

Кроме того, он считает, что идет подготовка к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее газета New York Post сообщила, что Трамп в день инаугурации издаст указ о переименовании Мексиканского залива. Также республиканец распорядится переименовать и гору Денали на Аляске. Всего политик в первый день на посту главы государства подпишет более 100 указов.

Инаугурация Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена, пройдет 20 января в 20:00 по московскому времени. Трамп с женой Меланией уже прибыл в Белый дом на традиционное чаепитие с американским лидером Джо Байденом и его супругой Джилл. По мнению журналистов, республиканец в первый день кардинально изменит политический курс США.