«Никого никуда не пустили». Тысячи российских релокантов застряли на границе Мексики и США

Mash: пять тысяч российских релокантов застряли на границе Мексики и США

На границе Мексики и США застряли релоканты из России. Они не могут въехать в Соединенные Штаты из-за указа Трампа об отмене упрощенного въезда, сообщило издание RT .

«Люди ничего не знают — от слова совсем. Люди, которые были вчера здесь, просто разъехались. Никого никуда не пустили <… > Смысла ждать здесь, на границе, с детьми нет абсолютно никакого», — рассказывают застрявшие на границе люди.

Ситуацию бурно обсуждают в русскоязычных чатах, в которых общаются переезжающие в США россияне. Они рассказывают, что погранслужбы отменили собеседования не неопределенный срок. Въехать на территорию страны по приложению CBP One, которое позволяло мигрантам запросить убежище и легально проживать в США, теперь нельзя.

По данным Telegram-канала Mash, в стихийном лагере на границе застряли около 26 тысяч граждан стран СНГ, из них более пяти тысяч — россияне.

Полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики практически сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа. На границе остались ни с чем около 270 тысяч мигрантов, ожидавших разрешения на въезд до вступления Трампа в должность.

Минобороны США отправит на границу с Мексикой полторы тысячи военных, дополнительные вертолеты и разведку. Исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлсес заявил, что это необходимо для депортации нелегальных мигрантов из Калифорнии и Техаса.