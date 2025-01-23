Трамп указом закрыл въезд мигрантам на южной границе США

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о приостановке въезда мигрантов через южную границу страны. Об этом написали на сайте Белого дома.
«Сегодня президент Трамп подписал исполнительный указ, который приостанавливает физический въезд иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу государства», — указали на сайте.
Министерству внутренней безопасности США разрешили депортировать нелегальных мигрантов по ускоренной процедуре, без решения иммиграционного суда. Трамп подписал разрешение в первый день своего президентства. Закон призван укрепить национальную и общественную безопасность.
На второй день правления Трампа иммиграционная и таможенная служба США начала массово задерживать нелегальных мигрантов для их дальнейшей депортации.
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