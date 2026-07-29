Сегодня 00:20 Пустили через боковую дверь. Как прошла встреча Зеленского с Трампом в Белом доме Фото: Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press / www.globallookpress.com Мир

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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон подошел к концу. Лидер США Дональд Трамп принял его в Белом доме без почестей. О чем говорили политики и оправдались ли ожидания сторон — в материале 360.ru.

Трамп встретился с Зеленским и Нетаньяху Переговоры с Зеленским прошли перед встречей с другим высокопоставленным гостем — премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Мероприятия закрыли для прессы, не пустив журналистов даже на протокольную съемку первых минут. Представитель Белого дома объяснил это тем, что президент счел контакты сугубо рабочими.

Обе встречи были позитивными и продуктивными! Каролина Ливитт Пресс-секретарь Белого дома

Корреспондент «Би-би-си» Бернд Дебусман — младший сообщил, что Зеленский прибыл в Белый дом незаметно, войдя через боковую дверь. Ему не стали организовывать помпезную встречу с военнослужащими и флагами у главного входа, какие бывают при государственных визитах зарубежных лидеров. «И Зеленский, и Нетаньяху ранее устраивали в Белом доме более официальные приемы. На этот раз они оба приехали с конкретными политическими целями», — сказал журналист. Зеленский — о встрече с Трампом Президент Украины опубликовал в соцсетях фотографии со встречи в Белом доме. Оба президента оживленно общались и много улыбались. Атмосфера нынешних переговоров резко контрастировала с той, что царила в феврале 2025 года, когда президент фактически сбежал после перепалки с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press / www.globallookpress.com

Встреча длилась почти час. Зеленский обсудил с американцами поддержанную Трампом на саммите НАТО в Анкаре идею разрешить Украине производить зенитные ракетные комплексы Patriot американской разработки, активизацию дипломатического процесса и дальнейшие контакты. «Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. <…> Благодарен Соединенным Штатам за крепкую поддержку», — сказал Зеленский. Украина снова вышла на первый план Встреча прошла на фоне внутриполитических проблем на Украине и в США, заявила газета The New York Times. Зеленский переживает непростой период из-за отставки министра обороны и начальника Генштаба, Трамп же нуждается в дипломатической победе из-за безрезультатных переговоров с Ираном.

Отношения с Ираном по-прежнему очень хрупкие. Украина выходит на первый план. Харри Неделку Старший директор европейской консалтинговой компании Rasmussen Global

Лидер киевского режима рассчитывал, по мнению опрошенных NYT аналитиков, добиться большей помощи США в области вооружений, особенно противовоздушной обороны. Предполагалось, что участники встречи в Белом доме 28 июля обсудят возможность прекращения дальних авиаударов между Россией и Украиной. Однако все не так просто. Журналист Дебусман-младший заявил, что хотя Трамп публично и поддержал производство Украиной зенитных ракетных комплексов Patriot по лицензии, в реальности он не торопится его реализовать, как и в целом наращивать военную помощь.

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Трамп проявляет некоторую неохоту к поставкам оружия Украине, заявляя, что США нуждаются в этом оружии. Многие из тех же систем, которые хочет получить Украина, использовались США во время операции „Эпическая ярость“ в Иране», — сказал журналист. Мотив сближения Трампа и Зеленского После встречи с Трампом Зеленский отправился на похороны внесенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга сенатора Линдси Грэма, внезапно скончавшегося по возвращении с Украины. Этот республиканец являлся крупнейшим союзником киевского режима в окружении Трампа. Любопытно, что Зеленского, назвавшего Грэма «настоящим другом Украины», на траурной церемонии в Национальном соборе усадили лишь в пятом ряду. Трамп с семьей и приближенными заняли места в первом.

Фото: Tierney L. Cross — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Некоторые аналитики NYP рассчитывали, что смерть Грэма подтолкнет президента США навстречу Зеленскому. На это указывал июльский визит правой активистки Лоры Лумер на Украину, участницы движения MAGA. «Трамп может использовать Зеленского в своих интересах, а тот может помочь ему укрепить позиции своей администрации, в то время как внутри страны дела у Трампа идут не очень хорошо», — отметил Неделку. Встреча 28 июля предоставила Зеленскому возможность реабилитироваться спустя примерно 17 месяцев после исторической ссоры в Овальном кабинете. За прошедшее время ситуация, по мнению директора Центра международных исследований Одесского национального университета Владимира Дубовика в разговоре с NYT, действительно изменилась.

Сейчас я вижу между ними гораздо лучшую химию. Возможно, Зеленский немного лучше понимает Трампа. Возможно, Трамп немного лучше понимает Зеленского. Владимир Дубовик Директор Центра международных исследований Одесского национального университета

Президент Украины прибыл воодушевленным после ударов по иранскому торговому судну в Каспийском море. Управляющий директор компании TS Lombard Кристофер Грэнвилл в интервью CNBC указал на ошибку Зеленского, рассчитывавшего, что эта атака станет одним из его козырей при контактах с американцами.

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press / www.globallookpress.com