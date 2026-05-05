Рубио объявил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, президент США Дональд Трамп уведомил конгресс, после чего американская сторона начала действовать уже в рамках нового проекта.

«Операция „Эпическая ярость“ завершена. Как только президент уведомил конгресс, мы завершили этот этап. Теперь мы приступили к операции „Проект Свобода“», — сказал Рубио.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет уточнил, что новая миссия «Проект Свобода» носит ограниченный характер как по масштабу, так и по времени. По его словам, операция направлена исключительно на защиту коммерческого судоходства в Ормузском проливе.