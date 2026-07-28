Зеленского отсадили от Трампа на похоронах сенатора Грэма

На похоронах сенатора США Линдси Грэма президента Украины Владимира Зеленского разместили в пятом ряду, тогда как лидер США Дональд Трамп занял первый. Трансляцию церемонии прощания вели на YouTube .

Церемония состоялась в национальном соборе Вашингтона. Зеленский занял место в пятом ряду вместе с украинским исполняющим обязанности министра иностранных дел Андреем Сибигой, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Финляндии Александром Стуббом.

Трамп расположился впереди вместе с сыном Эриком и его супругой. Рядом с президентом находились вице-президент Джей Ди Вэнс, министр финансов Скотт Бессент, специальный посланник президента Стив Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Госсекретарь Марко Рубио и другие представители американской администрации заняли второй ряд.

Политик скончался 11 июля, ему был 71 год. Представители связали смерть Грэма с осложнениями сердечно-сосудистого заболевания. Незадолго до этого он вернулся с Украины.