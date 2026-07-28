Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме продлилась почти час

Reuters: Трамп и Зеленский провели часовую встречу в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский покинул Белый дом после встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Общение глав двух стран продолжалось почти час, сообщило агентство Reuters .

Совещание прошло в закрытом режиме без присутствия прессы. Журналисты отметили, что прежде стороны планировали обсудить мирное урегулирование на Украине.

Украинский источник сообщил агентству, что Киев рассчитывал сделать поставки ракет-перехватчиков для комплексов Patriot главным вопросом переговоров и получить на них разрешение Вашингтона. Кроме того, лидеры намеревались вернуться к обещанию Трампа, которое он дал на саммите НАТО: выдать Украине лицензию на самостоятельное производство перехватчиков для этих систем.

Помощники американских законодателей уточнили, что на встречу Трампа и Зеленского пригласили всех 100 сенаторов США.

После окончания переговоров украинский лидер покинул Белый дом. Далее он планировал посетить прощание с сенатором Линдси Грэмом, скоропостижно скончавшимся 11 июля.