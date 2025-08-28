Вэнс нашел плюсы в публичной перепалке Трампа с Зеленским

Вэнс: американцам полезно было увидеть ссору Трампа с Зеленским в Белом доме

Президентам США и Украины не следовало спорить на камеру, но их февральская перепалка в Белом доме пошла американцам на пользу. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил об этом в интервью USA Today .

«Хотел бы я, чтобы у нас в Овальном кабинете публично произошел скандал? Не обязательно. <…> Американскому народу было полезно это увидеть», — сказал он.

Джей Ди Вэнс обвинил администрацию прежнего президента США Джо Байдена в бездумной трате денег на Украину. По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский получал миллиарды долларов без какой-либо цели и дипломатических усилий.

Перепалка между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским произошла в феврале. Президенту Украины пришлось покинуть Белый дом раньше запланированного. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен признался, что боялся во время визита в Вашингтон повторить ошибку главы киевского режима.