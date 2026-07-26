МИД Ирана заявил о праве на ответ после удара Украины по торговому судну

Иран имеет право на ответные действия в рамках самообороны после атаки Украины на торговое судно в Каспийском море, заявили в МИД Исламской Республики. Официальное сообщение опубликовали на сайте ведомства .

«Исламская Республика Иран, руководствуясь основополагающими принципами и нормами международного права, в том числе принципом законной самообороны, не будет колебаться в защите своих национальных интересов и безопасности», — написали иранские дипломаты.

Они подчеркнули, что ответственность за любые последствия авантюрных действий Украины ляжет на руководство киевского режима, его сторонников и подстрекателей.

Украинские военные утром 25 июля атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате один моряк погиб, еще один был ранен.