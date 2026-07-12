Умер американский сенатор-республиканец Линдси Грэм*

Умер сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм*. Об этом сообщил его офис в соцсети X .

«Вечером в субботу 11 июля сенатор США Линдси Грэм* скончался от непродолжительной и внезапной болезни", — написали в сообщении.

Бывший военный юрист, полковник запаса ВВС США, Грэм был одним из наиболее известных «ястребов» США. В 2010 году он призывал к превентивным ударам по Ирану, в 2014-м —бойкотировать Олимпиаду в Сочи.

Планировал баллотироваться в президенты США на выборах 2016 года, жестко конкурировал с Дональдом Трампом за право баллотироваться от республиканцев, но сошел с дистанции еще до праймериз. Однако во время первой каденции Трампа бывший конкурент не раз выступал в его защиту.

В марте 2022 года сенатор призывал к насильственным действиям в отношении российского лидера Владимира Путина. В мае 2023 года МВД России объявило Грэма в розыск.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.