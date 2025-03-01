Ссора Зеленского и Трампа стала самым острым конфликтом в стенах Овального кабинета

AP: диалог Трампа и Зеленского стал главной ссорой в истории Овального кабинета

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому потребовалось всего 90 секунд, чтобы разрушить недели работы дипломатов, которые согласовывали его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в колонке написал обозреватель агентства Associated Press Зик Миллер.

Он подчеркнул, что моментально вспыхнувшая перепалка стала самым острым публичным конфликтом, который произошел в стенах Овального кабинета Белого дома за всю историю.

«Обычно степенный и дипломатический разговор превратился в тыканье пальцами, крики и закатывание глаз», — написал Миллер.

Журналист подчеркнул, что встреча грозит фатальными последствиями для будущего американо-украинских отношений. Зеленский поставил под вопрос дальнейшую военную помощь от своего покровителя и давнего союзника в условиях тяжелейшего конфликта.

Украинский лидер Владимир Зеленский не сдержал эмоций в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом, когда начались тема прекращения боевых действий и обсуждение перемирия. В результате переговоры завершили досрочно.

Трамп на странице в Truth Social обвинил Зеленского, что он не готов к миру и оскорбил США в священном для них месте — Овальном кабинете. Он добавил, что диалог возобновят, когда украинский лидер поменяет позицию.