СМИ усомнились в производстве ракет Patriot на Украине

Reuters: ракеты Patriot будут производить не на Украине, а в ФРГ

Ракеты для ЗРК Patriot вряд ли будут производить на Украине. Об этом сообщили источники агентства Reuters .

«Новые перехватчики, вероятно, будут выпускать в Германии или другой европейской стране, чтобы избежать создания цели для потенциальных российских ударов на Украине», — отметили авторы материала.

Ранее президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились на полях саммита НАТО в Анкаре. В рамках переговоров американский лидер заявил, что Украина может получить лицензию на выпуск систем Patriot.

Производство по аналогичному разрешению налажено только у Германии и Японии, выяснило РИА «Новости».

В июне этого года в Киево-Печерскую лавру попала ракета ЗРК Patriot с истекшим сроком годности.