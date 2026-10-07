Сегодня 19:01 Надежда на поправку: казненная Криста Пайк пришла в себя Фото: Соцсети Мир

Смертная казнь

Криста Пайк, выжившая после смертной казни в Теннесси, пришла в сознание и снова может разговаривать. Об этом сообщили ее адвокаты. Как могут развиваться события дальше и был ли в американской судебной практике случай, когда человека казнили дважды, разбирался 360.RU.

Восстановление 50-летней заключенной оказалось «беспрецедентным с медицинской точки зрения». Так говорят юристы Кристы Пайк, осужденной за жестокое убийство однокурсницы — Колин Слеммер. Вопреки прогнозам врачей, убийца очнулась после того, как ей ввели две дозы пентобарбитала. При этом ее состояние остается тяжелым.

Пытка вместо казни Казнь 50-летней Пайк прошла 30 сентября в штате Теннесси. Женщина могла стать первой за 200 лет в штате преступницей, подвергнутой такого рода наказанию. Адвокаты до казни предупреждали, что у Кристы труднодоступные вены. Их опасения подтвердились: препарат вводили дважды, но женщина оставалась в сознании. После второй дозы она приподняла голову и спросила, нормально ли, что ощущает боль и жжение. Протокол предусматривает повторное введение препарата, если первая доза не сработала, но не объясняет, что делать, если не подействует и вторая. После того как вторая инъекция не убила Пайк, ее с промедлением, но увезли в больницу. По одной из версий, игла с препаратом не попала в вену. По другой — после того как из тела Кристы извлекли иглу, она была погнута. Точно известно, что на руках Пайк обнаружили многочисленные следы от игл, ожоги и волдыри. Теперь ее адвокат требует расследования действий сотрудников тюрьмы и намерен добиваться замены смертного приговора пожизненным заключением. Пайк, если выживет, станет ходячим юридическим казусом. Государству придется решать, имеет ли оно право снова привести наказание в исполнение. Пока юристы ломают голову, мозг преступницы, размозжившей в 1995 году знакомой голову, в опасности.

Мозг мог получить тяжелые повреждения: состояние Кристы Пайк То, что Пайк очнулась, еще не означает полного восстановления организма. Об этом рассказал профессор медицинского факультета Университета Эмори Джоэл Зивот. Защита Пайк привлекла его в качестве эксперта. Зивот предположил, что мозг Кристы Пайк мог серьезно пострадать из-за того, что ее реанимацию начали с запозданием. По оценке Зивота, концентрация пентобарбитала в крови, вероятно, не достигла уровня, достаточного для остановки сердца, а длительное воздействие препарата и промедление могли привести к повреждению головного мозга. Однако и это не последняя головоломка в истории Пайк. Скрипят извилинами знатоки юридических тонкостей. Главный вопрос — законно ли казнить преступницу еще раз?

Фото: 360.ru

Могут ли казнить Пайк повторно Юридически повторная казнь не исключена. Неудачная процедура сама по себе не отменяет смертного приговора: для следующей попытки Верховному суду Теннесси пришлось бы назначить новую дату. Однако губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни в штате на время независимого расследования. В 2026 году казни точно не будет. Ломать копья предстоит законникам. Главная баталия развернется вокруг Конституции. Защита может ссылаться на Восьмую поправку, запрещающую жестокие и необычные наказания, а также на принцип, не позволяющий дважды наказывать человека за одно преступление. Профессор права Фордэмского университета Дебора Денно обратила внимание на то, что все этапы казни фактически выполнены: препарат ввели, процедура состоялась, но осужденная не умерла. Профессор Колумбийского университета Бернард Харкорт отметил, что произошедшее трудно представить как несчастный случай. Против новой казни выступили верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и группа независимых экспертов ООН. При этом существует прецедент, который будет на руку тем, кто ратует за повторную казнь.

Между ними проскочила искра В 1946 году Уилли Фрэнсис сел на электрический стул и смог подняться с него. Напряжение в 2500 вольт оказалось ему не страшно, а может, ток и вовсе не прошел через него. Следователи потом грешили на то, что исполнители были подшофе и электрический стул, который привезли в тюрьму из другого исправительного учреждения, собрали тяп-ляп. Защита Фрэнсиса ссылалась на запрет двойного привлечения за одно преступление, запрет жестоких наказаний и право на равную защиту закона. Но Верховный суд США разрешил повторно казнить 17-летнего темнокожего парня, обвиненного в убийстве белого аптекаря Эндрю Томаса. Из девяти судей пять выступили за то, чтобы не давать 17-летнему парню второго шанса. И 10 февраля 1947 года звук переключения рубильника был последним, что услышал Уилли.

Фото: 360.ru

Надежда на поправку Адвокаты Пайк, надеются, что, если их подопечная выживет, они добьются для нее пожизненного заключения. Они уповают на Восьмую поправку к Конституции. Есть у них и второй весомый аргумент. Речь идет о запрете на двойное наказание за одно преступление. Профессор права Фордэмского университета Дебора Денно, изучающая методы казни 36 лет, считает, что «каждый из аспектов казни был осуществлен, и все, что представители пенитенциарной системы намеревались сделать, они сделали». Выходит, что если Пайк выживет, то, сама того не желая, отравит жизнь десяткам юристов.