В МИД Франции объяснили, почему сняли санкции с Усманова
Барро: снятие санкций с Усманова помогло продлить остальные меры против РФ
Франция поддержала исключение российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционного списка ЕС, чтобы добиться продления ограничений против остальных фигурантов сразу на три года. Об этом заявил министр иностранных дел республики Жан-Ноэль Барро в эфире France 2.
По словам главы МИД, инициатива убрать Усманова из списка поступила от международных партнеров. Париж согласился на этот шаг, поскольку счел его соответствующим своим интересам и не увидел в нем угрозы для уже введенных ограничений.
«Было решено, что это в наших интересах и что это никоим образом не умаляет значения тысяч и сотен санкций, которые мы уже ввели», — сказал Барро.
Ранее Совет ЕС продлил персональные санкции против примерно трех тысяч физических и юридических лиц на три года. После этого СМИ сообщили, что на фоне давления Франции и Люксембурга ограничения сняли также с бизнесмена Михаила Фридмана.