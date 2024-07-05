Миссия мира Виктора Орбана. Зачем премьер Венгрии встречался с Путиным

Премьер-министр председательствующей в ЕС Венгрии Виктор Орбан завершил свою миссию мира, которую начал с поездки в Киев, визитом в Москву. В российской столице он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В целях политика, а также выводах, которые сделал Орбан по итогам турне, разобрался 360.ru.

Зачем Виктор Орбан приехал в Москву

Самолет премьер-министра Венгрии приземлился в аэропорту Внуково в пятницу, 5 июля. На своей странице в социальной сети X Виктор Орбан опубликовал снимок воздушной гавани и подписал его: «Миссия мира продолжается. Вторая остановка: Москва».

Фото: X.com/PM_ViktorOrban / Соцсети

Кортеж главы венгерского политика быстро домчался до Кремля, где Орбана уже ожидал президент России Владимир Путин. Глава государства, приветствуя гостя, назвал его давним партнером, который стал председателем Совета ЕС. «У нас будет возможность обменяться соображениями по поводу строительства двусторонних отношений в этой непростой ситуации и, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, имею в виду на украинском направлении», — заявил Путин.

Президент России добавил, что знает о визите Орбана в Киев и понимает, что тот приехал для обсуждения всех нюансов по разрешению украинского кризиса. Путин добавил, что свою позицию мирного урегулирования уже излагал на заседании МИД и готов их обсудить.

«Рассчитываю, что вы познакомите меня и с вашей позицией, позицией европейских партнеров», — добавил президент. Орбан напомнил Путину, что за последние 10 лет это их одиннадцатая встреча, но она носит особенный характер, чем предыдущие. Венгерский премьер поблагодарил президента России за то, что он согласился его принять в таких сложных условиях.

Стремительно уменьшается количество тех стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия станет, видимо, единственной страной в Европе, которая сможет говорить со всеми. Я хотел бы использовать эту возможность для того, чтобы обсудить с вами ряд важных вопросов. Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Лидеры двух стран удалились на переговоры, которые продолжались два с половиной часа. О том, что происходило за закрытыми дверями, журналистам сообщали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. От них все узнали, что в диалоге принимал участие помощник президента Владимир Мединский. Как пояснил Песков, его пригласили как бывшего главу делегации, которая вела переговоры с Украиной в 2022 году. Поэтому он владеет всем массивом наработок и продолжает их курировать. Юрий Ушаков заявил, что тема украинского кризиса стала доминирующей в беседе лидеров двух стран. Подробности он раскрыть отказался, объяснив, что собеседники выступят на пресс-конференции после окончания встречи. Единственное, что удалось узнать у помощника президента России, что Орбан не передавал Путину никаких сообщений от украинского лидера Владимира Зеленского.

Фото: РИА «Новости»

Итоги переговоров Путина и Орбана 5 июля 2024 После завершения переговоров свое выступление Виктор Орбан начал с того, что Европа последние два с половиной года живет в тени войны и это вызывает у нее огромные сложности, так как боевые действия оказывают влияние на экономический рост, безопасность и конкурентоспособность. «Европе нужен мир. За последние два с половиной года мы поняли, что без дипломатии, без каналов связи мы не достигнем мира», — подчеркнул премьер-министр Венгрии. Он добавил, что его интересовало мнение российского лидера по трем важным вопросам: прекращение огня, мирные переговоры и последовательность этих событий, а также видение Европы после завершения конфликта.

Путин ответил, что неоднократно говорил о том, что Россия готова решить украинский кризис путем дипломатического урегулирования. Но с противоположной стороны такого желания нет, а поддерживающие Украину западные страны стали использовать ее в качестве тарана для противостояния с Россией.

С учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения «войны до победного конца». Владимир Путин президент России

Он добавил, что киевский режим также не решается на такой шаг, потому что придется отменить военное положение, которое не дает провести новые выборы главы государств а, потому что шансы остаться у власти потерявших легитимность правителей стремятся к нулю.

Фото: РИА «Новости»

Путин отметил, что его мирная инициатива заключается в том, что Украина должна вывести свои войска из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. «Есть и другие условия. Но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы», — добавил глава государства. Он подчеркнул, что после переговоров можно прекратить боевые действия, но мир не должен носить кратковременный характер, чтобы украинские власти использовали передышку для перегруппировки и получения дополнительного вооружения. Орбан, подводя итог встречи, резюмировал, что позиции России и Украины пока еще очень далеки друг от друга. Поэтому для завершения боевых действий придется сделать многое. Первым шагом он назвал установление контакта и пообещал продолжить работу в этом направлении.

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / Global Look Press

Как Виктор Орбан относится к России

Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана нельзя назвать пророссийским политиком. Он всегда преследовал цели только в интересах своей страны. Поэтому на первое место ставит проблему венгров. Об этом в комментарии 360.ru заявил политический консультант Марк Непша. «То, что конфликт на Украине мешает Венгрии развиваться, — это очевидно. Орбан как ответственный и смелый политик, который переживает за будущее своей страны, отправился в поездки сначала в Киев, а потом в Москву», — заметил он. Непша допустил, что Орбан станет своеобразным связующим звеном и донесет до Евросоюза позицию Украины и России по тем шагам, на которые они готовы пойти для прекращения конфликта.

Виктор Орбан и мирные инициативы

Еще до поездок на Украину и Россию премьер-министр Венгрии встречался с бывшим президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. У каждого из них есть собственный мирный план по урегулированию украинского кризиса, напомнил 360.ru эксперт КГ «Полилог» и политический консультант Руслан Андреев.

Он не исключил, что Орбан выступил в качестве передатчика, чтобы донести различные мнения об урегулировании до каждой из сторон и найти все точки соприкосновения.

Он прямо сказал, какие три конкретных пункта его интересовали в разговоре с Владимиром Путиным, и получил ответы на свои вопросы. Не исключено, что он также передал мнения глав других стран президенту России. Это такая возможность сверки часов имеет большую ценность. Руслан Андреев политический консультант

Эксперт пояснил, что Орбана можно считать посредником волеизъявления западных и восточных стран для участников конфликта. Очень важно понять, добавил политический консультант, чей мирный план в итоге разрешит один из главных кризисов последних лет. Если все пойдет по китайскому сценарию, то можно окончательно говорить о развитие многополярного мира. В случае победы плана Трампа США в очередной раз утвердятся в роли мирового жандарма. «Самым лучшим стал бы консенсус, который устроит все стороны. В этом случае Орбан станет лицом партии мира от стран Европы», — подытожил эксперт.