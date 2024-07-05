Путин встретил Орбана в Кремле

Президент России Владимир Путин встретил венгерскую делегацию во главе с премьер-министром Виктором Орбаном в Москве и начал переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Добро пожаловать в Москву, в Россию!» — сказал Путин при встрече.

Среди участников переговоров — помощник президента России Владимир Мединский, а также главы МИД Сергей Лавров и Петер Сийярто.

Путин выразил надежду, что с Орбаном удастся обменяться мнениями по двусторонним отношениям, а также по украинскому кризису.

Ранее премьер Венгрии рассказывал, что во время переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве предлагал ему рассмотреть возможность временного прекращения огня для начала переговоров с Россией. По его словам, президенту Украины такая идея не пришлась по душе, но он обещал подумать.

Также Орбан отметил, что ведет переговоры по урегулированию украинского кризиса от имени только своей страны, а не всего Евросоюза.